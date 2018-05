Israel: Sport als Brückenbauer, doch es stehen Mauern

Nur manchmal hebt die 18-Jährige den Blick vom Smartphone, um mit ihrem Begleiter zu plaudern. Dann lacht sie kurz auf, streicht sich durch die langen braunen Haare und wischt sofort wieder auf dem Bildschirm herum. Lässig wie eine Handtasche geschultert hat die junge Soldatin ihr Maschinengewehr.

So verwirrend das Bild für den Besucher aus Mitteleuropa ist, so normal ist es in Israels Straßen – und so deutlich symbolisiert es den Status quo. Am Freitag wurde der Giro d’Italia in Jerusalem gestartet, erstmals in der 109-jährigen Geschichte außerhalb Europas. Die gestrige Etappe über 167 Kilometer von Haifa nach Tel Aviv gewann der Italiener Elia Viviani (Quick-Step) im Massensprint, die Österreicher kamen mit dem Feld ins Ziel. Heute folgt eine 229-Kilometer-Etappe durch die Wüste, ehe der Tross am Montag nach Sizilien übersetzt.