Iran will den Stadionbesuch für Frauen bei Fußballmatches erlauben

Ausnahmen sind rar, etwa beim Match gegen Russland

Bisher durften Frauen im Iran nur in wenigen Ausnahmen auf die Tribüne, zuletzt etwa beim Freundschaftsspiel gegen Russland. Der erzkonservative Klerus des Landes argumentierte, dass Frauen in Stadien mit fanatischen männlichen Fans nichts zu suchen hätten. Auf Druck des Weltverbands FIFA wurde das Verbot in den vergangenen Jahren etwas gelockert. Wann und unter welchen Auflagen Frauen künftig Spiele in den Stadien verfolgen dürfen, war zunächst unklar.

Der mächtige Sicherheitsrat im Iran befasst sich mit Fragen rund um die Verteidigung sowie dem Schutz der Islamischen Revolution. Das Gremium trifft Entscheidungen über dem Parlament, die nach Zustimmung durch den Religionsführer final sind.

