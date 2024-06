Infrastruktur-Milliarde muss her: Sport Austria macht Druck auf die Regierung

Sport Austria hat die Bundesregierung angehalten, in Österreichs Sportstätten zu investieren. In der nächsten Legislaturperiode soll nicht weniger als eine Milliarde Euro in den Ausbau der Sport-Infrastruktur gesteckt werden - die Errichtung eines neuen Nationalstadions nicht inbegriffen. "Eine Milliarde klingt viel, ist es aber im Europa-Vergleich nicht", meinte Sport Austria-Präsident Hans Niessl.