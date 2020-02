Immer höher, immer weiter: Der Weltsport hat ein Problem

Das legt den Schluss nahe, dass aufgrund der Dichte an Athleten und ihrer Professionalisierung die Intensität zugenommen hat. So auch im alpinen Skirennlauf. Die Anzahl an Weltcuprennen ist zwar angestiegen, Allrounder, die in fast allen Disziplinen starten, sind jedoch die Ausnahme geworden. Während Gesamtweltcupsieger Marcel Hirscher in der Vorsaison von 38 möglichen Bewerben 25 in Angriff nahm, stand Marc Girardelli im Weltcup-Winter 1992/1993 noch bei 31 von 34 möglichen Rennen im Starthaus.