Im Dopingfall könnten weitere Prominente auftauchen

Seit eineinhalb Jahren sitzt Mark Schmidt in Untersuchungshaft. Am Mittwoch begann in München der größte Strafprozess, seitdem Doping in Deutschland strafbar ist (2015).

Der Erfurter Sportarzt Schmidt ist 42 Jahre alt und der Hauptbeschuldigte in der „Operation Aderlass“. Angeklagt sind außerdem ein mutmaßlicher Komplize, Schmidts Vater und zwei weitere Personen, die den Bluthandel unterstützt haben sollen.

Am 27. Februar 2019 hatten Ermittler bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld zugeschlagen. Der österreichische Langläufer Max Hauke wurde mit der Nadel im Arm erwischt, er gestand das Blutdoping ebenso wie sein Kollege Dominik Baldauf. Insgesamt identifizierten die Ermittler 23 Athleten aus acht Ländern, aus Österreich etwa die Radprofis Georg Preidler und Stefan Denifl sowie die Langläufer Johannes Dürr und Harald Wurm.