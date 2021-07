Ilka Stuhec auf Mazes Spuren

Sie hatte 41.000 gute Gründe, um sich nach ihrem Premierensieg in der ersten Abfahrt von Lake Louise auch für das zweite Rennen im kanadischen Nationalpark in Bestform zu zeigen – und so gewann Ilka Stuhec auch die Abfahrt am Samstag und kassierte erneut 41.000 Euro für den Sieg.

Die Slowenin bekam auf wegen Neuschnees und auffrischenden Windes verkürzter Strecke neue Gesellschaft bei der Siegerehrung: Die Schweizer Gesamtweltcupsiegerin Lara Gut wurde mit elf Hundertstelsekunden Rückstand Zweite, doch dass die aus Rumänien stammende und für Ungarn startende Edit Miklos auf den dritten Rang raste (+0,43 Sekunden, zweiter Podestplatz ihrer Karriere), das zeigte dann doch, dass irgendetwas seltsam war an diesem Tag.

In der Tat: Die Bedingungen wurden immer schwieriger. Stuhec, mit Nummer vier gestartet, war’s einerlei, ihre Probleme lagen anderswo: "Am Freitag habe ich ewig gebraucht, bis ich mich nach dem Erfolg wieder beruhigt hatte." Die 26-Jährige vertraut als einzige im Skizirkus auf eine Servicefrau, und das aus gutem Grund: Darja Crnko ist nämlich auch ihre Trainerin. Und Darja Crnko ist ihre Mutter.

Das Wachseln liegt in der Familie, denn schon Stuhecs Großvater brachte seiner (seit Langem geschiedenen) Tochter den Umgang mit Wachs, Feilen und Klingen bei. Und als die dreifache Juniorenweltmeisterin (2007 Slalom und Kombi, 2008 Abfahrt) Ilka nach insgesamt fünf Operationen am rechten Knie 2009 aus dem Kader des slowenischen Skiverbandes geflogen war, da bauten Mutter und Tochter ihr eigenes kleines Team auf.

Nicht nur die Idee, es auf eigene Faust zu versuchen, erinnert an die Geschichte von Tina Mazes "Team to Amaze" – seit dem Sommer fährt Ilka Stuhec auch auf jenen Schweizer Stöckli-Skiern, die ihre Landsfrau im Winter 2012/’13 zum Gesamtweltcupsieg mit Punkterekord getragen hatten.