Ich bin's, Roger Nadal

Am Ende, und das war nach 4:10 Stunden Spielzeit und langen Rallyes, siegte vor 23.500 Zuschauern im Arthur-Ashe-Stadium der perfektere der besten Spieler: Novak Djokovic. Es war der sechste Finalerfolg über das spanische Kraftpaket in Folge. "Ich fühle mich körperlich und mental ausgelaugt, doch das ist normal nach einem so langen Jahr und so vielen Matches. Aber ich habe diese Trophäe hier und dafür habe ich gekämpft", sagte der Tenniskönig nach seinem ersten Streich in New York, bei dem er ein Preisgeld von 1,8 Millionen Dollar (1,3 Millionen Euro) verdiente.



Seine Überlegenheit in Zahlen: Djokovic hat heuer 64 Spiele gewonnen, lediglich zwei nicht. In Paris unterlag er im Semifinale Roger Federer, in Cincinnati musste er gegen den Schotten Andy Murray wegen Schulterbeschwerden aufgeben. Fest steht jetzt schon, dass er das Jahr als Nummer eins abschließen wird.