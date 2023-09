Niederlagen für Innsbruck und Vienna Capitals nach Führungen

Capitals - Ljubljana 2:5

Rotters Ex-Kollegen hatten vor 4.350 Zuschauern in der Steffl-Arena ihre Probleme. Entgegen dem Spielverlauf führten die Wiener nach 25 Minuten durch Tore von Kainz (5.) und Hartl (25.) mit 2:0. Ein Wunder, dass sich die Spieler nicht von der fast fünf Minuten dauernden Alarm-Durchsage in der Halle irritieren ließen. Ein technisches Problem, das es schon in der vergangenen Saison in Kagran gab.

Zu lösen haben die Capitals auch noch ihren Spielaufbau. Denn der war ähnlich fehleranfällig wie die Technik in der Arena. Die Wiener lösten erst nach den zwei Powerplay-Toren von Ljubljana innerhalb von 29 Sekunden zum 2:2 und 2:3 (44.) die Handbremse. Die erste Druckphase der Capitals in diesem Spiel beendeten die Gäste allerdings mit einem Konter zum 2:4 durch Kapel (56.). Am Ende sorgte ein Emptynet-Tor für den 2:5-Endstand.