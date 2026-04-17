Profis machen mobil: Ein Wien-Marathon gegen eine schwere Krankheit
Sport verbindet! Er schafft Aufmerksamkeit - allen voran bei einer prestigeträchtigen Veranstaltung wie es der Wien-Marathon ist.
Verbunden haben sich auch vier Sportler: Bernhard Starkbaum (Vienna Capitals, Eishockey), Felix Friedel (WAT Fünfhaus, Handball), Lucas Pfaffl (Wiener Sport-Club, Fußball) und Niko Huszar (Vienna Vikings, Football). Die vier Profisportler gehen beim Vienna City Marathon 2026 als Staffel für MPS Austria an den Start.
Ihr Ziel ist nicht ein Platz auf dem Podest, sondern mehr Sichtbarkeit für MukoPolySaccharidosen (MPS) und ähnliche Erkrankungen. Die seltenen, fortschreitenden Stoffwechselerkrankungen bringen für betroffene Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ihre Familien massive Belastungen mit sich. Gerade weil diese Erkrankungen selten sind, fehlt es in der Öffentlichkeit oft an Wissen und Aufmerksamkeit.
Die Initiative geht bereits ins zweite Jahr: Schon 2025 ging eine Staffel aus vier Profisportlern für MPS Austria beim Vienna City Marathon an den Start. 2026 knüpfen Bernhard Starkbaum, Felix Friedel und Lucas Pfaffl an dieses Engagement an, neu im Team ist Niko Huszar.
"Bedeutet sehr viel"
„Für unsere Familien bedeutet es sehr viel, wenn bekannte Sportler ihre Reichweite und ihre Kraft für Menschen mit MPS und ähnlichen Erkrankungen einsetzen“, sagt Michaela Weigl, Geschäftsführerin von MPS Austria und selbst betroffene Mutter. „So entsteht Aufmerksamkeit dort, wo sie dringend gebraucht wird. Diese Staffel hilft mit, unsere Erkrankungen sichtbarer zu machen und ein Zeichen der Solidarität zu setzen.“
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