Profis machen mobil: Ein Wien-Marathon gegen eine schwere Krankheit

Sport verbindet! Er schafft Aufmerksamkeit - allen voran bei einer prestigeträchtigen Veranstaltung wie es der Wien-Marathon ist. Verbunden haben sich auch vier Sportler: Bernhard Starkbaum (Vienna Capitals, Eishockey), Felix Friedel (WAT Fünfhaus, Handball), Lucas Pfaffl (Wiener Sport-Club, Fußball) und Niko Huszar (Vienna Vikings, Football). Die vier Profisportler gehen beim Vienna City Marathon 2026 als Staffel für MPS Austria an den Start.

Ihr Ziel ist nicht ein Platz auf dem Podest, sondern mehr Sichtbarkeit für MukoPolySaccharidosen (MPS) und ähnliche Erkrankungen. Die seltenen, fortschreitenden Stoffwechselerkrankungen bringen für betroffene Kinder, Jugendliche, Erwachsene und ihre Familien massive Belastungen mit sich. Gerade weil diese Erkrankungen selten sind, fehlt es in der Öffentlichkeit oft an Wissen und Aufmerksamkeit.