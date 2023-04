Hoffen auf Formel-1-Effekt: Netflix-Doku zur Tour de France kommt im Juni

Der Streamingdienst Netflix hat den Erscheinungstag für die Dokumentation zur Tour de France 2022 bekannt gegeben. In einem am Mittwoch veröffentlichten Trailer teilt Netflix mit, dass die achtteilige Serie "Tour de France: Unchained" am 8. Juni erscheinen wird.

Für die Doku-Reihe wurden bei der vergangenen Tour acht Teams begleitet, darunter die deutsche Mannschaft Bora-hansgrohe und Jumbo-Visma, für die der siegreiche Däne Jonas Vingegaard fährt.