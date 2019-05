"Höllischer Wurf": Mit der Schlusssirene ins NBA-Halbfinale

Beim Stand von 90:90 erhielt Leonard 4,2 Sekunden vor Ende den Ball, dribbelte zur Außenlinie und sorgte mit der Schlusssirene für unbändigen Jubel bei den Raptors-Fans und Tränen bei Philadelphia. 76ers-Star Joel Embiid weinte an der Schulter von Raptors-Center Marc Gasol. „Das ist hart, so zu verlieren. Das war ein höllischer Wurf und eine gewaltige Serie“, sagte Philadelphias Coach Brett Brown nach der vierten Niederlage im siebten Duell.

Leonard war überragender Akteur

Erst zum zweiten Mal in der Geschichte der nordamerikanischen Basketball-Profiliga wurde nach Angaben von ESPN ein alles entscheidendes Spiel in der K.o.-Runde durch einen so genannten Buzzer Beater entschieden. Nur Legende Michael Jordan gelang dies zuvor mit seinen Chicago Bulls 1989 in der ersten Runde gegen die Cleveland Cavaliers.

Der dreimalige Allstar Leonard manifestierte mit der Gala-Vorstellung seinen Platz unter den derzeit besten NBA-Profis. Der 27-Jährige war mit 41 Punkten der überragende Akteur im Spiel. Im Halbfinale trifft Toronto nun auf die an Nummer eins gesetzten Milwaukee Bucks. Das Team aus Wisconsin hatte die Boston Celtics und Nationalspieler Daniel Theis mit 4:1-Siegen bezwungen.

In der Western Conference konnten sich die Portland Trail Blazers mit 100:96 (39:48) bei den Denver Nuggets durchsetzen. Portlands C.J. McCollum war mit 37 Punkten der Matchwinner im siebten Spiel der Viertelfinalserie. Im Halbfinale wartet Titelverteidiger Golden State Warriors auf die Trail Blazers.