Höhepunkt am Montag

Höhepunkt des 26. Pferdefestes in der Wiener Stadthalle ist wie jedes Jahr der abschließende Grand-Prix am Montag (20.15 Uhr), der heuer erstmals Fünf-Stern-Charakter besitzt. Rekordchamp ist der Schweizer Beat Mändli (5 Siege). Der zweite Höhepunkt ist auch heuer wieder das Hallenderby am Samstag (20.30 Uhr) auf dem längsten Parcours der Welt. Bereits heute startet ab 20.45 Uhr das Mächtigkeitsspringen .



Daneben gibt es wieder täglich Showprogramme aller Art und Dressurprüfungen – und das erstmals als Vier-Sterne-Event.