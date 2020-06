Hochschwangere Sportschützin bei Olympia

Jetzt ist sie in London. Hochschwanger. Die 29-jährige Dame mit dem Luftgewehr ist die erste Sportschützin aus Malaysia, die sich zu olympischen Spielen geschossen hat.

Wissend, dass sie als Attraktion angesehen wird, zieht Taibi die Blicke der Passanten auf sich. "Mein Bauch ist viel populärer als ich", sagt sie mit verschmitztem Lächeln. "Mein Baby wird bei mir sein und mir die Kraft geben, um so einen schwierigen Wettkampf in Angriff zu nehmen", sagt die Siegerin der Commonwealth Spiele 2010, die also alles andere ist als eine Schießbudenfigur. "Viele behaupten, dass Schwangere zu mehr Leistung fähig sind. Das weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass ich mental stärker bin."