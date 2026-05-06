Prickelnd und nicht still: Vöslau möchte ins Handball-Halbfinale

Die HLA befindet sich in der entscheidenden Phase, aktuell werden die Halbfinalisten ermittelt. Die Statistik seit Einführung des Best-of-Three-Formats offenbart dabei: Rund drei Viertel aller Serien werden bereits nach dem zweiten Spiel entschieden. Gleichzeitig zeigt die Vergangenheit, dass etwa jede vierte Serie doch noch in ein drittes Spiel geht. Die Fivers aus Wien-Margareten sind dabei das konstanteste Team der Liga, denn seit 2004/05 erreichten sie jedes Jahr das Halbfinale und entschieden ihre Viertelfinalserien meist schon nach zwei Spielen für sich.

Eine mögliche Premiere könnten Bärnbach/Köflach oder Vöslau feiern. Die Niederösterreicher reisen nach neuen Siegen in Serie als Favorit zum zweiten Spiel am Mittwoch an und führen in der Serie schon 1:0. Die Chance, den Halbfinaleinzug vorzeitig zu fixieren, ist gegeben und hoch. Kapitän Fabian Schartel glaubt an sein Team und sieht sich bereit für den nächsten Schritt. „Wir werden auch das zweite Spiel professionell angehen. Wir haben zu Hause gezeigt, dass wir als Team weiter gereift sind, auch in wichtigen Entscheidungsspielen liefern können und unseren Fokus behalten. Der Weg geht weiter, unser nächster Schritt ist jetzt das Halbfinale und am besten gleich vorzeitig fixiert mit einem Sieg in der Weststeiermark.“