Handball-Nationalteam: Warum der Weg trotz einer negativen Bilanz stimmt

Acht Spiele, ein Sieg, ein Remis und sechs Niederlagen. Zahlen sprechen zeitweise eine klare Sprache, drücken aber doch nicht alles absolut aus. Die Bilanz von Handball-Teamchef Iker Romero nach knapp fünf Monaten fällt in Resultaten negativ aus, relativierend muss man einwerfen, dass dem Team eine neue Ausrichtung verpasst wird und dass eine EM-Endrunde gegen Top-Nationen gespielt wurde. Routinier Lukas Hutecek gibt zu: „Die Zahlen zeigen nicht, dass der Weg der richtige ist. Aber von Lehrgang zu Lehrgang wird es besser.“ Romero hat mittlerweile seine Leute gefunden, auf die er künftig setzt. Vor allem gibt er den Talenten vermehrt eine Chance. „Wir drehen an diversen Schrauben, alle glauben an das Konzept. es wird auch fruchten.“ Und in Resultaten abzulesen sein, ist der Legionär von Lemgo Lippe überzeugt. Gegen Nordmazedonien reichte es nur zu einem 30:30. Romero zeigte sich stolz ob des Kampfgeistes und der Moral seiner Mannschaft, die diese Truppe seit jeher ausgezeichnet hat.

Viele kleine Fehler Es sind viele kleine Dinge, oft auch individueller Natur, die dazu führen, dass sich die Österreicher mit schwachen Phasen gleich ganze Matches trüben. „das war schon bei der EURO so und auch in der Vorbereitung auf das Turnier“, erinnert sich Hutecek. Im Mai geht es in den WM-Play-offs zwei Mal gegen die Polen, auch kein Selbstläufer, vielmehr ein Duell auf Augenhöhe. Österreich will sich mit Romero unbedingt für die WM 2026 in Deutschland qualifizieren. Bis dahin gilt es wieder Sicherheit und Selbstverständlichkeit zurück zu gewinnen. Laut Hutecek braucht es auch mehr Abgezocktheit. Lukas Herburger meinte nach seinem Heimspiel in Bregenz: „Wir hatten eine super Woche, haben in jedem Training 120 Prozent gegeben. Im Spiel auch. Wir hatten Rückstände, in denen wir uns zurück gekämpft haben. Die Moral war da. Und man hat gesehen, dass wir mehr Varianten haben, speziell auch in der Deckung.“