Risiko zu groß: Kein Handball-Turnier für Frimmel in den USA
„Angesichts des derzeitigen unvorhersehbaren politischen Umfelds zwischen den USA und Europa haben wir uns dafür entschieden, die erste Veranstaltung in Europa auszurichten“, sagte Initiator Mads Winther, CEO der ausrichtenden Firma „Pro Handball USA“.
Ursprünglich war das Turnier vom 1. bis 9. August in Las Vegas angesetzt, neben den Füchsen Berlin sollten auch die europäischen Topclubs HBC Nantes (Frankreich), Aalborg Håndbold (Dänemark) und Pick Szeged mit ÖHB-Teamspieler Sebastian Frimmel in die USA reisen.
Lukas Herburger wiederum braucht sich keine Gedanken zu dem Turnier mehr machen, er wechselt im Sommer von den Füchsen Berlin in die Schweiz.
Wo genau in Europa das Turnier stattfinden soll, ist noch nicht bekannt. Die nächsten Ausgaben 2027 und 2028 sollen dann tatsächlich in den USA ausgetragen werden.
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