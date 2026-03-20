Risiko zu groß: Kein Handball-Turnier für Frimmel in den USA

„Angesichts des derzeitigen unvorhersehbaren politischen Umfelds zwischen den USA und Europa haben wir uns dafür entschieden, die erste Veranstaltung in Europa auszurichten“, sagte Initiator Mads Winther, CEO der ausrichtenden Firma „Pro Handball USA“.

Ursprünglich war das Turnier vom 1. bis 9. August in Las Vegas angesetzt, neben den Füchsen Berlin sollten auch die europäischen Topclubs HBC Nantes (Frankreich), Aalborg Håndbold (Dänemark) und Pick Szeged mit ÖHB-Teamspieler Sebastian Frimmel in die USA reisen.