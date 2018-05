HLA: Matchball für Fivers nach souveränem Sieg in Hard

Frische Wiener

Selbst die Unterbrechung konnte die Wiener vorerst nicht einbremsen, sie zogen kurz vor dem Schlussviertel bis auf neun Treffer davon (13:22/42. bzw. 14:23/43.). Die folgende Aufholjagd der Harder, die weiterhin ohne den angeschlagenen Dominik Schmid agierten, war letztlich nur ein Strohfeuer. Während die Wiener im Finish viel frischer wirkten, konnten die "Roten Teufel" den Rückstand nicht mehr auf weniger als fünf Tore (18:23/48.) verringern. Bester Werfer der Gastgeber war Marko Tanaskovic mit 5 Treffern.

"Nach dem Sieg in Wien hat die ganze Mannschaft daran geglaubt, dass wir auch in Hard gewinnen können. Unglaublich super", sagte Ziura im ORF. Naturgemäß kritisch kommentierte Hards Rückraumakteur Gerald Zeiner. "Wir haben das Spiel ganz klar in der ersten Hälfte verloren. Wie schon in Wien hat vieles nicht zusammengepasst. So dürfen wir uns am Mittwoch nicht präsentieren", erklärte der ÖHB-Teamspieler.