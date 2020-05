Hard zum vierten Mal in Folge Meister

Markus Burger (Trainer Hard): „Das war eine super Leistung, jeder Spieler hat seinen Teil dazu beigetragen. Insgesamt haben wir es uns verdient. Wir waren im Grunddurchgang Erster und wir waren im Play-off Erster. Wir sind ein würdiger Meister.“

Marko Krsmancic (Hard-Spieler, verlässt den Club nach Saisonende): „Vier Jahre hintereinander Meister, ist etwas ganz Besonderes. Die ganze Mannschaft hat heute Qualität gezeigt. Wir hatten in der ersten Halbzeit eine kurze Schwächephase, aber am Ende haben wir gewonnen.“

Lucas Mayer (Bregenz-Spieler): „Gratulation an Hard, sie haben beide Spiele verdient gewonnen. Es tut weh, mit 20 Toren zu Hause kann man nicht gewinnen. In Angriff hat uns Doknic kaputt gemacht, wir haben einfach viel zu viel verworfen. Es ist schwierig Worte zu finden, ich bin einfach enttäuscht, dass wir das Finale so gespielt haben. Ich weiß, dass wir eine bessere Mannschaft sind, als wir im Finale gespielt haben. Vielleicht war der Druck für einige Spieler zu groß. Wir haben aber trotzdem eine super Saison gespielt. Im Finale kommt es auch auf die Routine an, die hat uns gefehlt.“

Robert Hedin (Trainer Bregenz): „Hard hat verdient gewonnen. Unser Problem war, dass wir so viele Ausfälle hatten. Jetzt müssen wir sie eben nächstes Jahr schlagen.“