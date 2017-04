HLA: Favoritensiege im Viertelfinale

Im Gegensatz zu Rekordmeister Bregenz, der am Vortag zu Hause gegen Schwaz 24:27 verloren hatte, haben sich am Donnerstag die Favoriten in den Viertelfinal-Auftaktspielen der Handball Liga Austria (HLA) durchgesetzt. Titelverteidiger Margareten tat sich beim 30:29-Zittersieg über Linz extrem schwer. Hard und Krems feierten dagegen klare Heimsiege gegen Ferlach (30:20) bzw. Westwien (35:27).

Im ersten Match nach dem Cup-Triumph am vergangenen Wochenende liefen die WAT Fivers aus Wien-Margareten lange einem Rückstand nach und stellten den Sieg erst in den Schlusssekunden sicher. "Wir werden am Sonntag alles daran setzen, ein drittes Spiel zu erzwingen", kündigte der Linzer Club-Präsident Christian Kropf mit Blick auf die zweite Partie der "best of three"-Serie an.