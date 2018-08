Hitze bei US Open: Djokovic saß in der Pause im Eisbad

Die Hitze ist am zweiten Tag der 50. US Open in New York für fast jeden Spieler der größte Gegner gewesen. Mit einer eigens am gleichen Tag eingeführten Hitzeregel ermöglichte man nun auch den Herren, nach dem dritten Satz eine zehnminütige Pause zu machen. Die Topstars sind allerdings gut über ihre Gegner und die extrem schwülen Bedingungen hinweg gekommen.

Insgesamt sechs Spieler mussten am schwülen Erstrundentag aufgeben, allesamt Herren. Und auch Superstar Roger Federer musste in der Night Session im Arthur Ashe Stadium mehr schwitzen als sonst üblich. Das lag weniger am Japaner Yoshihito Yoshioka, den Federer 6:2,6:2,6:4 besiegte, als auch an der immer noch hohen Luftfeuchtigkeit.