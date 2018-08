US Open: Thiem trifft nun auf Mister Oberschenkel

Es würde nicht auffallen, wenn man Steve Johnson in den Züricher Letzigrund stecken würde oder in eine andere Leichtathletik-Arena. Der 28-Jährige ging wohl auch als Kugelstoßer oder Diskuswerfer durch. „Er ist ein unfassbarer Athlet“, sagt auch Dominic Thiem, der heute vom Amerikaner in der 2. Runde der US Open gefordert wird. Vor allem ein überproportionierter Körperteil hat es dem bald 25-Jährigen angetan. „Ich glaube, der hat die größten Oberschenkel im ganzen Tenniszirkus.“

Gut, zwei mächtige Oberschenkel allein sorgen nicht dafür, dass alles Hand und Fuß hat bei Mr. Johnson. Seine Form war aber gerade in den vergangenen Wochen oder Monaten überzeugend, beim Vorbereitungsturnier in Winston-Salem stand er erst im Endspiel, zudem holte er heuer in Houston auf Sand und Newport auf Rasen seine Karriere-Titel drei und vier. Und eines hat er Thiem sowieso voraus: Er stand schon einmal im Finale der Erste Bank Open in Wien (2015). Stärken? „Er serviert sehr gut, hat eine richtig gute Vorhand“, sagt Thiem über die gegenwärtige Nummer 31 der Welt.