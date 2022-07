Historischer WM-Abschluss: Weltrekorde durch Duplantis und Amusan

Die 25-jährige Amusan blieb in der Vorschlussrunde gleich 0,28 Sek. unter ihrer heuer aufgestellten persönlichen Bestleistung. Den Weltrekord hatte seit 2016 die US-Amerikanerin Kendra Harrison mit 12,20 gehalten. Im Finale war Amusan, die das erste Gold in der Geschichte für Nigeria sicherstellte, gleich nochmals schneller, die 12,06 Sek. zählen wegen Rückenwindes von 2,5 m/Sek. aber nicht als neue Bestmarke. "Ich wusste, ich habe es in mir, es war nur eine Frage der Zeit", meinte Amusan selbstbewusst. Silber ging in 12,23 an Britany Anderson (JAM), Bronze an Jasmine Camacho-Quinn (PUR/12,23).