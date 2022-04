Historischer Meistertitel: Wie die Nordmänner Österreich eroberten

Sportlicher Aufstieg

Eine Entscheidung, die der Klub bewusst getroffen hat. "Du musst diese Belastungen in der Meisterschaft simulieren, dass du in der Woche zwei, drei Spiele hast", erzählt Vereins-Manager Werner Hahn. Dennoch galt es die richtige Balance zu finden. So entschied man auch, sich auf die heimische Liga zu konzentrieren, in der parallel laufenden MEVZA (Mitteleuropäischen Volleyball-Liga) wurde zurückgesteckt. "Im Nachhinein hat sich das als richtig herausgestellt. Man muss da wirklich Prioritäten setzen", so Hahn.

Es sind jedenfalls viele "Zahnräder, die ineinander greifen", meint Hahn. 2005 schaffte der Verein den Aufstieg in die höchste Liga, damals spielte man noch in Arbesbach. Die Halle wurde aber bald zu klein, auch ein Ausweichquartier in Groß Gerungs reichte nicht. 2015 fand man schließlich mit der Sporthalle in Zwettl eine neue Spielstätte. Seitdem geht es nicht nur sportlich bergauf.