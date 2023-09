Historische Jumbo-Dominanz endete mit Kuss-Triumph bei Vuelta

Killerwespen im Mittelpunkt

Im Mittelpunkt stand freilich die Mannschaft Jumbo-Visma. "Ich bin sehr glücklich und es war großartig, wie wir das zu Ende gebracht haben", sagte der US-Amerikaner Kuss. Die wegen ihrer schwarz-gelben Trikots ehrfurchtsvoll Killerwespen genannte Star-Truppe gewann alle drei großen Landesrundfahrten in diesem Jahr. Das war zuvor keiner anderen Equipe gelungen. Roglic gewann im Mai den Giro d'Italia, Vingegaard im Juli die Tour de France - und in Spanien war nun Edelhelfer Kuss an der Reihe. Drei Fahrer eines Teams auf dem Podium der Vuelta hatte es zuvor nur 1966 durch den KAS-Rennstall gegeben.

Ein Grund für die Stärke Jumbos ist die Schwäche der Konkurrenz. Titelverteidiger Evenepoel trat ohne herausragende Edeldomestiken und selbst nicht in der Form des Vorjahres an. Und die kletterfesten Spanier wie Juan Ayuso, Enric Mas und Mikel Landa konnten die Sehnsüchte ihrer Landsleute erneut nicht erfüllen. "Wir hatten mehr Gegenwehr erwartet, aber am Ende hatten wir die drei stärksten Fahrer im Rennen", sagte Jumbo-Sportchef Grischa Niermann. Fünf Etappen gewannen seine Fahrer in den vergangenen drei Wochen bei 21 Etappen in Spanien.