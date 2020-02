Hirscher vor Thiem: Die Sportler mit dem meisten Werbewert

Das deutliche Plus am Sport-Sponsormarkt sei vor allem der Ski-Weltmeisterschaft in Are im Frühjahr zu verdanken, erklärte Klaus Fessel, Geschäftsführer des Marktforschungsinstituts, am Dienstag bei einer Pressekonferenz in Wien. Kleine Rückgänge gab es demnach im Vergleich zu 2018 im Sommer sowie im Winter des vergangenen Jahres. Dies sei auch darauf zurückzuführen, sagte Fessel, dass Österreich im zweiten Halbjahr "nicht so erfolgreich im Skisport war", aber auch durch einen fehlenden Hirscher.

Thiem als Zugpferd für das Tennis

" Österreich ist nach wie vor ein sehr starkes Wintersportland", betonte Marcel Grell, ebenfalls Focus-Geschäftsführer, mit Verweis auf den Stellenwert der Sportarten 2019. Rund 38 Prozent des berechneten Werbewerts entfielen auf den alpinen Skisport, gefolgt von Fußball mit 20 Prozent, Motorsport F1 mit rund 12 Prozent und Skispringen mit 11 Prozent. Die restlichen 20 Prozent, so Grell, müssten sich 82 unterschiedliche Sportarten teilen. Deutlich zulegen konnte mit einem Plus von 120 Prozent Tennis - dies sei "ausschließlich auf die Erfolge des Dominic Thiem" zurückzuführen, betonte Grell.