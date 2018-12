Hirscher in Val d'Isère zwischen Triumph und Debakel

So nebenbei hat Hirscher der Konkurrenz wieder einige Hausübungen mitgegeben. Dabei ist doch alles so einfach – jedenfalls für ihn. „Du musst auf diesem steilen Hang so sehr pushen wie sonst im Flachen, du musst aggressiver sein als der Berg“, verriet der Olympiasieger.

Am Ende lag Marcel Hirscher 1,18 Sekunden vor seinem norwegischen Dauerrivalen Henrik Kristoffersen und 1,31 Sekunden vor dem Schweden Matts Olsson. „Du kannst um sechs Uhr aufstehen und trainieren, es wird aber immer einen geben, der da schon eine halbe Stunde am Werk ist“, sagte Kristoffersen, der beinahe ein wenig resignierend klang.

So gnadenlos Marcel Hirscher mit der Konkurrenz Schlitten fährt, so viel Mitgefühl zeigte er mit dem Deutschen Stefan Luitz, der den Riesenslalom in Beaver Creek gewonnen hatte, nun aber Nerven zeigte und 30. wurde. Auslöser ist dessen Sauerstoffkonsum in den Rocky Mountains: Unter dem Code der Welt-Anti-Doping-Agentur vom 1. Jänner 2018 ist das erlaubt; das Reglement des Ski-Weltverbandes FIS von 2016 verbietet es. Das deutsche Team hatte sich zuvor abgesichert – und steht nun in der Kritik. Eine Entscheidung über Konsequenzen steht noch aus.