Hiobsbotschaft für Österreichs Handballer: Hermann verpasst WM

Klarer Sieg

1000 Zuschauer sahen am Sonntag in der Innsbrucker Olympiahalle im letzten WM-Test einen 32:25-Sieg gegen Griechenland. Mit 4:3 nach einer schönen Kombination zwischen Frimmel und Klopcic setzten sich die Österreicher in der 10. Spielminute erstmals in Führung. Frimmel baute mit einem Doppelpack zum 10:8 erstmals die Führung auf zwei Punkte aus. Die Griechen glichen aber aus und kamen sogar zu einer 12:11-Führung. Doch Österreich schlug zurück und ging mit 16:14 in die Pause.

Die Griechen blieben hartnäckig und glichen auf 16:16 und 18:18 aus. Teamchef Patrekur Jóhannesson reagierte, nahm sein zweites Timeout und stellte in der Abwehr auf 5:1 um. Damit zog man den Gästen den letzten Nerv. Entweder blieben die Griechen in der Deckung hängen oder scheiterten an Thomas Bauer. Mit einem 6:0-Lauf auf 24:18 wurden die Griechen schließlich geknackt.

Am Montag wird die Mannschaft verabschiedet (11 Uhr, live ORF Sport+). Am Freitag spielt Österreich in Herning die erste WM-Partie gegen Saudi-Arabien. Chile (Samstag), Norwegen (Montag), Dänemark (Dienstag) und Tunesien (Donnerstag) sind die weiteren Gegner.