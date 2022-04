Herkulesaufgabe für Österreichs Handballer gegen Island

Für Österreichs Handball-Nationalteam geht es am Samstag (18 Uhr MESZ/live ORF Sport+) im Rückspiel auf Island um die letzte Chance auf ein Ticket für die Weltmeisterschaft 2023 in Polen und Schweden. Trotz passabler Leistungen verlor die Mannschaft rund um Teamkapitän Nikola Bilyk das Hinspiel am Donnerstag vor Heimpublikum in Bregenz mit 30:34.

„Wir hatten die Chance, aber wir haben in den entscheidenden Phasen zu viele Fehler gemacht“, sagte Bilyk und erklärte, dass sein Team vor der „schwierigsten Quali-Aufgabe in den letzten Jahren“ stehe. In Hafnarfjörður ist der EM-Sechste Island abermals klarer Favorit.