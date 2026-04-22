„Wäre eine Katastrophe“ – Basketball Austria warnt vor Budgetkürzung

In der gesamten Sportszene wird gezittert, wird vor weiteren Sparmaßnahmen für den Sport gewarnt.

Die laufenden Budgetverhandlungen der Bundesregierung sorgen auch im österreichischen Basketball für große Besorgnis. Bereits durch die letzten Einsparungen war der heimische Basketballverband gezwungen, Prioritäten neu zu setzen und einzelne Maßnahmen zurückzufahren.