Wiener Neustadt: Vom Frage- zum Rufzeichen

Nach fünf gespielten Runden in der Regionalliga Ost, ist die geklärte Stadion-Frage aber nicht das einzig Positive beim Verein. Das Team startete mit zahlreichen Fragezeichen in die neue Spielzeit. Keiner wusste so genau, wo der SCWN steht. Nach fünf Runden stehen sie auf Rang vier. Drei Siege, ein Remis, eine Niederlage – ein durchwegs erfolgreicher Saisonstart also, vor allem in Anbetracht der Umstände.

Flögel: "Jeder arbeitet hart"

Das sieht auch Trainer Thomas Flögel so. Für ihn ist vor allem die Arbeit hinter den Kulissen hervorzuheben: „Abgesehen vom sportlichen, passiert einfach bei den Funktionären enorm viel. Da arbeitet jeder täglich hart daran, dass wir mit Neustadt wieder höhere Ziele erreichen können.“