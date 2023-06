Heimsieg bei den US Open der Golfer in Los Angeles

Der Weltranglistenerste Scottie Scheffler (70) wurde mit 7 unter Dritter, der Australier Cam Smith (67) mit 6 unter Vierter und Rickie Fowler schlug eine 75 und landete mit 5 unter zusammen mit dem EnglĂ€nder Tommy Fleetwood (63) und dem Australier Min Woo Lee (67) auf dem fĂŒnften Platz.

In seiner fĂŒnften vollen Saison auf der PGA Tour gewann Clark letzten Monat sein erstes Turnier, als er bei der Wells Fargo Championship ein starkes Feld schlug. Der 29-JĂ€hrige aus Denver war zu Beginn der Woche unter dem Radar geflogen, vor allem nachdem Fowler und Xander Schauffele die Meisterschaft mit den ersten beiden 62er-Runden in der Geschichte der US Open eröffnet hatten.