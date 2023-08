Haus explodiert: Vater von NFL-Ass tot aus Trümmern geborgen

Der Vater von NFL-Spieler Caleb Farley ist in der Nacht auf Dienstag bei der Explosion deren Hauses verstorben. Der 61-jährige Robert M. Farley wurde nach Angaben der Feuerwehr am Morgen in Mooresville im US-Bundesstaat North Carolina aus den Trümmern geborgen. Eine weitere Person überlebte die Explosion und liegt mit einer Gehirnerschütterung im Krankenhaus. Farley (24) selbst war nicht zu Hause. Die Feuerwehr geht von einer Gasexplosion aus.