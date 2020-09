Hartberger Vorgänger: Wie es den Europacup-Debütanten erging

Hartberg, 6.795 Einwohner, gelegen in der Oststeiermark nahe der A2 zwischen Wien und Graz. Am Donnerstag geht es für die Kicker aus der beschaulichen Kleinstadt erstmals hinaus in die Fußballwelt. Der Turn- und Sportverein gibt im polnischen Gliwice, wo 1985 Lukas Podolski geboren wurde, sein Europacup-Debüt. Gegner Piast war 2019 Meister und zuletzt Dritter in der Ekstraklasa. In der ersten Qualifikationsrunde schalteten die Polen Dinamo Minsk (2:0) aus.

„Die Vorfreude ist riesig“, sagt Trainer Markus Schopp, der vor gut 20 Jahren mit Sturm große Erfolge in der Champions League feiern konnte. Über den Gegner in der zweiten Qualifikationsrunde meint der 46-Jährige: „Sie haben so viel Qualität, dass sie ihre Leistung auf den Punkt bringen können.“