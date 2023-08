Nach Handschlag-Eklat bei Fecht-WM: "Meine Familie war im Schutzkeller"

Die Disqualifikation der viermaligen Mannschaftsweltmeisterin hatte angesichts des russischen Angriffskriegs in der Ukraine international fĂŒr große Empörung gesorgt. IOC-Chef Thomas Bach hatte Charlan nach dem Eklat einen Olympia-Platz versprochen. "Angesichts deiner besonderen Situation wird dir das Internationale Olympische Komitee einen zusĂ€tzlichen Quotenplatz fĂŒr die Olympischen Spiele in Paris 2024 zuweisen, falls du dich in der Zwischenzeit nicht qualifizieren kannst", schrieb Bach in einem persönlichen Brief an die SĂ€belfechterin.