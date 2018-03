Handball: Zweimal Fivers im Cup-Finalturnier

Eine Bundesliga-Mannschaft steht im Halbfinale des Cup-Bewerbs. Was auf den ersten Blick so gar nicht nach einer Sensation klingt, ist in Wirklichkeit eine der größeren Überraschungen der letzten Jahre im österreichischen Handball. Weil es sich bei der Bundesliga um die zweithöchste Spielklasse in Österreich unter der erstklassigen Handball Liga Austria handelt. Noch. Bald soll eine neue Namensgebung der Verwirrung ein Ende bereiten.

Den Fivers ist’s egal. Dem Klub aus Margareten freut es nicht nur, dass er das Finalturnier am Freitag und Samstag im Herren-Cup in seiner Heimstätte (Hollgasse) ausrichten darf, sondern auch, dass er doppelt vertreten ist unter den letzten vier. Um 18 Uhr bittet das Margaretner HLA-Team Westwien zum Derby, danach darf sich die zweite Mannschaft mit Meister Hard messen (20.20 Uhr).

Viel Eigenbau

„Die zweite Mannschaft ist unser Fundament“, sagt Fivers-Manager Thomas Menzl, „wir haben so viele junge Spieler, wir wüssten gar nicht wohin mit ihnen ohne Bundesliga-Mannschaft.“

Fast 200 Handballer tragen das Fivers-Trikot, beim Stadtrivalen Westwien sind es nur minimal weniger. „In Sachen Jugendarbeit sind die Wiener Klubs im nationalen Vergleich Spitze“, ist sich Westwien-Ge schäftsführer Konrad Wilczynski sicher.