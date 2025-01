Handball-WM: Österreich mit viel Wiener Blut gegen Nordmazedonien

In Varazdin geht Österreichs WM-Reise am Dienstag (15.30 Uhr/live ORF1) in der Hauptrunde mit dem Spiel gegen Nordmazedonien weiter. Teamchef Ales Pajovic ist guter Dinge vor den drei Partien. „Ich bin kein Trainer, der Ausreden sucht und jammert. Natürlich tun die Ausfälle von Mykola Bilyk, Janko Bozovic und Boris Zivkovic weh. Wenn wir so weitergehen wie bisher, mit Feuer und Herz, dann bin ich optimistisch, dass wir auch in Varazdin Punkte holen.“ Zwei Zähler nahm man ohnehin aus der Vorrunde mit.