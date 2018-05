HLA: West Wien schlägt Hard in packendem 1. Semifinale

Titelverteidiger Hard hat im Semifinale der Handball Liga Austria (HLA) einen empfindlichen Dämpfer erlitten. Die Vorarlberger mussten sich am Mittwoch im ersten Spiel der "best of three"-Serie Westwien 25:26 (11:10) geschlagen geben. Den Wienern gelang in einer umkämpften Partie der erste und der letzte Treffer, dazwischen lagen sie die meiste Zeit zurück.

Das entscheidende Tor erzielten die Gäste wenige Sekunden vor Schluss aus dem Hinterhalt. Knapp eine Minute vor dem Ende hatte Westwien durch einen Gegenstoß, den Felix Fuchs erfolgreich abschloss, zum 25:25 ausgeglichen. Das zweite Spiel findet am kommenden Sonntag in Wien statt.