Teamchef erstmals gegen Landsleute

Das österreichische Herren-Nationalteam bestreitet am Freitag und Samstag (jeweils 20.15 Uhr) in Traun Länderspiele gegen Island. Seit Montag hat Teamchef Patrkur Johannesson sein Team in der Stadt nahe Linz zu intensiven Einheiten zusammengezogen. Nach dieser Woche trifft die ÖHB-Equipe in der unmittelbaren Vorbereitung auf die EM vom 12. bis 26. Jänner in Dänemark erst wieder am 2. Jänner zusammen.

Johannesson hat für Lehrgang und Länderspiele in Traun 20 Spieler einberufen, darunter alle Legionäre. "Zur EM werden wir nur 16 bis 18 Mann mitnehmen können", sagte der Coach. "Daher ist es wichtig, dass die Spieler schon jetzt Vollgas geben." Matches gegen seine Landsleute sind eine neue Erfahrung für ihn. "Ich habe noch nie gegen Island gespielt. Aber ich bin stolz, Trainer der Österreicher zu sein, daher spielt das keine Rolle."

Im Vorprogramm der Länderspiele wird an beiden Tagen um 16.00 und 18.00 Uhr ein Vier-Nationenturnier des Jahrgangs 1994 mit Österreich, Schweiz, Portugal und Tschechien gespielt. Die Abschlusspartien finden am Sonntag ab 10.00 und 12.00 Uhr statt. In Traun werden vom 24. Juli bis 3. August 2014 auch die Junioren-Europameisterschaften ausgetragen, weiterer Veranstaltungsort ist Linz.