Handball: Schwergewicht Schweden wartet

Es gibt geeignetere Gegner für einen Pflichtsieg. Um die Chance für die Teilnahme an der EM im Dezember 2012 in den Niederlanden am Leben zu erhalten, muss Österreichs Damen-Team am Donnerstag in Krems das Qualifikationsspiel (20.20 Uhr/live ORF Sport +) gewinnen.

Die Gegnerinnen kommen aus Schweden und sind die amtierenden Vizeeuropameisterinnen.

"Eigentlich sind wir ein Fliegengewicht, das irgendwie Mittel finden muss, um den Schwergewichtler Schweden auszuknocken", umschreibt Herbert Müller die Ausgangslage.

Zumindest auf die Rückkehr zweier "unersetzbarer Stützen" darf sich der Teamchef freuen: Russland-Legionärin Simona Spiridon und Kapitänin Kathrin Engel stehen nach Verletzungspausen wieder im Kader.