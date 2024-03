31:34 gegen Deutschland: Österreichs Olympia-Traum ist geplatzt

Die Olympischen Sommerspiele 2024 in Paris finden ohne Österreichs Handballteam satt. Nichts wurde es mit dem Vorhaben, die Deutschen in Deutschland ins Tal der Tränen zu stürzen. Der große Favorit und EM-Vierte hielt dem Druck stand und siegte vor 10.000 Fans in Hannover mit 34:31.

Was bleibt ist nach der starken EM im Jänner die Bestätigung, dass man im Lager des ÖHB den Anschluss an die Weltspitze geschafft hat. Denn die Leistung der Mannschaft von Ales Pajovic machte erneut Lust auf mehr.

Noch im Jänner war Constantin Möstl beim 22:22 gegen die Deutschen bei der EM in Köln zum Mann des Spiels für die Österreicher geworden. Mit 17 gehaltenen Schüssen hatte der 23-Jährige den Deutschen den Nerv gezogen. Eine Glanzleistung, die der Wiener am Sonntag allerdings nicht zu wiederholen vermochte. Dabei hatte der wuchtige Start der Österreicher durchaus an die EM-Partie erinnert. Nach zwei tollen Ballgewinnen in der Deckung gingen die Österreicher mit 2:0 in Führung. Allein: Die Gastgeber ließen sich von diesem – aus ihrer Sicht – schlechten Start nicht beeindrucken und hatten in Folge ihr Visier besser eingestellt. Zum Leidwesen von Möstl, der diesmal nicht zu seinem Rhythmus fand.