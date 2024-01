Keine großen Handball-Töne: „Gut, den Ball flach zu halten“

Der Erfolg überstrahlt im Moment so einiges. „Die Jungs haben einfach Spaß am Handballspielen. Das merkt man im Hotel in jeder Minute.“

Trotz der gewissen Müdigkeit ist es den Österreichern bisher gelungen, in der Schlussphase noch voll da zu sein. Bilyk: „Wir zweifeln nie daran, dass wir in den letzten Minuten Punkte holen können. Da muss man kühlen kopf bewahren, das machen wir in letzter Zeit überragend“, sagt der 27-Jährige. „Wir sind einfach eine Einheit, das ist die Basis für alles was da gerade am Spielfeld passiert.“