Nationalteam in Vorbereitung auf EM-Quali

Österreichs Fußballer haben noch einen weiten Weg zur Endrunde, für die rot-weiß-roten Handballer wird der Weg bereits kommende Woche zu Ende sein. Vermutlich erfolgreich.

Das Nationalteam beschließt die EM-Qualifikation am Donnerstag in Bosnien-Herzegowina (17 Uhr) und am Sonntag in Innsbruck gegen Russland (19 Uhr/jeweils live ORF Sport +). In der schweren Gruppe, zu der noch Vizeeuropameister Serbien zählt, liegen die Österreicher auf dem zweiten Rang, der zur Teilnahme an der Endrunde im Jänner 2014 in Dänemark berechtigt. Zudem löst noch der beste Gruppen-Dritte das Ticket.

Seit diesem Wochenende befindet sich das Team im Trainingscamp im Burgenland. Am Freitagabend gab es gegen Ägypten einen Test, den die Österreicher mit 24:26 verloren. „Es war ein gutes Trainingsspiel für uns, nicht mehr. Wir haben viel probiert, aber sicher können wir besser spielen. Es haben alle Spieler gespielt, auch das war ein Ziel. Nächste Woche ist das etwas ganz anderes, aber da sind wir dann auch komplett“, sagt Teamchef Patrekur Johannesson.

Der Isländer musste auf die Deutschland-Legionäre verzichten, die den Stamm der Mannschaft ausmachen. Magdeburg-Spieler Robert Weber reist erst am Montag zum Team: Der Vorarlberger musste in den letzten Tagen sein Haus vor den Wassermassen der Elbe absichern.