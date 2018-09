Handball: Krems und Graz an der Liga-Spitze

Graz und Krems stehen nach vier Spielen mit sechs Punkten an der Spitze der heimischen Handball-Liga. Die Grazer gewannen am Sonntag beim HC Linz 30:24 (12:14), die Wachauer feierten am Samstag einen 28:24 (17:13)-Heimsieg über Schwaz.



Titelverteidiger Fivers Margareten fuhr beim Aufsteiger Leoben einen 37:27 (17:14)-Erfolg ein. Hard hat nach einem ungefährdeten 31:21 (13:8)-Sieg über Ferlach wie die beiden Wiener Klubs fünf Punkte auf dem Konto. „Es war ein verdienter Sieg für uns. Wir haben es jedoch mit unserer mangelhaften Chancenauswertung verpasst, das Spiel früher zu entscheiden. In der Abwehr sind wir heute richtig gut gestanden. Auch unsere komplette Bank kam zum Einsatz“ berichtete Hard-Cheftrainer Klaus Gärtner.



Bereits am Freitag trennten sich West Wien und Bregenz mit einem 21:21 (11:12)-Unentschieden. Vlatko Mitkov rettete mit zwei Treffern kurz vor dem Ende den Bregenzern einen Punktgewinn. „Wir haben im Angriff nicht wirklich gut gespielt. In der Deckung konnten wir uns aber vor allem in der zweiten Halbzeit viele Bälle erkämpfen und sind so ins Spiel gekommen. Gegen Schluss begingen wir allerdings dumme Fehler, die Bregenz eiskalt ausnutzen konnte“, resümierte West Wiens Julian Schiffleitner.

Der Bregenzer Lukas Frühstück sprach von einem hart umkämpften Spiel mit einem gerechten Unentschieden. „Wir freuen uns über den Punkt“, so Frühstück, „und hatten im Gegensatz zum Derby gegen Hard am Schluss auch das nötige Glück.“