Handball: Hard wirft Fivers raus

So aber behielt die Heimmannschaft aus Vorarlberg immer die Oberhand, wenn auch knapp. "Im Endeffekt war es der Heimvorteil, der den Ausschlag gegeben hat", sagte Fivers-Spieler Markus Kolar. Die Harder hatten sich dank der besseren Platzierung im Meister-Play-off das Heimrecht im dritten und entscheidenden Spiel gesichert.



Auch der Ausfall zwei wichtiger Stützen sprach gegen den Titelverteidiger. Martin Abadir fehlte das gesamte Spiel über, Romas Kirveliavicius, der beste Spieler der vergangenen Saison, musste nach wenigen Minuten verletzt passen. "Wir haben zwar den Cupsieg, aber letztlich dreht sich alles um die Liga", gestand Kolar.



Im Finale gegen Innsbruck (ab Freitag) hat Hard Heimvorteil und ist Favorit.



Halbfinale ("best of three")/3. Spiel



HC Hard - Fivers WAT Margareten 27:24 (13:11).

Beste Werfer: Knauth 8, Friede 7 bzw. Brandfellner 9, Edelmüller 6.

Endstand in der Serie: 2:1



Finale ("best of three")

HC Hard - HIT Tirol (1. Spiel am Freitag, 18.30 Uhr/live auf ORF Sport +)