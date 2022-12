Handball: Hard verlor in HLA in Linz sowie Platz zwei an Westwien

Der HC Hard hat am Samstagabend in der 14. Runde der Handball Liga Austria (HLA) beim HC Linz seine dritte Saisonniederlage kassiert. Die Vorarlberger verloren bei den Oberösterreichern mit 30:32 und gaben dadurch auch Platz zwei an Westwien ab. Die Wiener feierten in ihrem letzten Spiel des Jahres einen hauchdĂŒnnen 30:29-Erfolg in Schwaz und haben mit 23 ZĂ€hlern nun drei Punkte RĂŒckstand auf Meister Krems sowie zwei Punkte Vorsprung auf Hard.

Hinter den Fivers Margareten liegt der SC Ferlach auf Rang fĂŒnf, die Ferlacher gewannen gegen HSG Graz mit 34:30 und feierten damit ihren siebenten Sieg im siebenten Heimspiel. Einen Erfolg zum Jahresabschluss verbuchte auch Rekordmeister Bregenz Handball mit einem 31:24 ĂŒber BĂ€rnbach/Köflach. Das letzte Spiel der 14. Runde zwischen Vöslau und den BT FĂŒchsen wurde auf den 21. JĂ€nner 2023 verschoben. Die erste komplette Runde im neuen Jahr geht am 4. Februar ĂŒber die BĂŒhne.