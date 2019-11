Handball: Fivers siegen in Schwaz, West Wien verliert in Ferlach

Die Fivers bleiben das dominante Team der spusu-Handball-Liga. Am Samstag feierten die Wiener bei Handball Tirol in Schwaz einen 32:22-(15:11)-Auswärtssiseg und liegen damit weiter drei Punkte vor ihrem ersten Verfolger Ferlach. Die Kärntner setzten sich zuhause gegen die SG West Wien mit 31:30-(15:12) durch und fügten dem Gegner die bereits fünfte Niederlage in den jüngsten sechs Partien zu.

Meister Krems ist erst am Dienstag (19.00 Uhr) zuhause gegen Bregenz im Einsatz und kann mit einem Sieg wieder mit Ferlach gleichziehen.