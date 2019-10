Handball: Fivers gewinnen Derby bei West Wien

Die Handballer der Fivers Margareten haben am Samstag ihre Tabellenführung in der spusu Liga durch einen Derby-Sieg ausgebaut. Nach einem 29:25 in der Südstadt gegen West Wien beträgt der Vorsprung auf den drittplatzierten Lokalrivalen vier Punkte. Einen Zähler mehr hat Ferlach. Die Kärntner waren daheim gegen Bärnbach/Köflach zur Halbzeit 6:10 zurückgelegen, drehten das Match aber zu einem 18:17.

Krems und Hard haben am Dienstag in einem Nachtragsspiel der achten Runde jeweils die Chance, durch einen Erfolg im direkten Duell bis auf zwei Zähler an die Fivers heranzukommen.