Handball: Die Norwegerinnen spielen in Wien um den 10. EM-Titel

Es ist angerichtet, die Wiener Stadthalle ist ausverkauft. Im Finale der Frauen-Handball-EM bekommt es Dänemark am Sonntag (18.00/live ORF Sport +) mit Norwegen zu tun. 2022 hatten sich die Norwegerinnen in Ljubljana knapp mit 27:25 durchgesetzt, nun kommt es in der Wiener Stadthalle zu einer Neuauflage im Kampf um den Titel. Sollte dieser zum dritten Mal in Folge an die Olympiasiegerinnen gehen, wäre es Norwegens EM-Triumph Nummer zehn. Die Däninnen gewannen bisher drei Mal den EM-Titel.