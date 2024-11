Auf der EM-Euphoriewelle: Österreichs Handballerinnen wollen Nervensägen sein

In dem einen Moment ist sie aufgedreht und euphorisch , in dem nächsten verspürt sie dann wieder den Druck, der auf ihr und dem österreichischen Handball-Nationalteam bei der Heim-EM lastet. „ Wenn es jetzt schon so schlimm ist, wie wird das dann erst am Montag sein “, fragt sich Reichert.

Gänsehaut

Am Montag wartet auf Österreich in Innsbruck im letzten Vorrundenspiel das verfrühte Finale. Im Duell mit Slowenien geht es um den Einzug in die Hauptrunde in Wien. Um es in den Worten von Teamchefin Monique Tijsterman zu sagen: „Ein Team, ein Traum.“