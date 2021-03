Handball-Europacup: Fivers verloren nach starkem Start gegen Berlin klar

Die Fivers aus Margareten hatten das Spiel des Jahres, vielleicht gar das bislang größte Spiel in der Geschichte Schon der Einzug in die Gruppenphase der European-Handball-League war für die Fivers Margareten nach zehnjähriger internationaler Absenz ein großer Erfolg. Und dann kamen gestern mit Achtelfinal-Hinspiel mit den Füchsen Berlin ein absolutes Topteam nach Wien. Sie liegen momentan in der deutschen Liga auf Rang vier.

Fivers-Coach Peter Eckl sagte: „Ich habe eher schauen müssen, dass die Spieler nicht zu viel machen. Das kann man vergleichen, wenn im Fußball der Vierte oder Fünfte aus England der Gegner ist. Und das könnte Liverpool sein.“

Die Fivers spielten mit viel Tempo und Speed gegen de körperlich überlegenen Berliner. So wollten die großen Spieler der Deutschen in Bewegung bringen. Deren Trainer Jaron Siewert sagte über seine Abwehr: „Sie sind groß, sie sind schwer, sie nehmen viel Platz ein.“

Viel Tempo der Fivers

Und sie taten sich anfangs ein bisschen schwer. 4:3 lagen die Wiener vorn. Bei denen Riss aber dann ein bisschen der Faden, sie fielen auf 4:7 zurück. Aber die Fivers-Spieler zeigten Moral glichen zu 11:11 nach 17 Minuten, aus. Dann stellen die Deutsc hen in der Abwehr um, sechs Minuten gab es kein Tor der Wiener, aber sie lagen nur 11:13 zurück. Und nach 27 Minuten gelang wieder der Ausgleich zum 15:15. Großartig präsentierte sich vor der Pause Wolfgang Filzwieser im Tor der Fivers, der etliche schwer Bälle hielt. Aber die Deutschen gingen doch mit 17:15 in die Pause.

Trotzdem war es eine respektable Leistung. Zumal Aushängeschild Lukas Hutecek ausfiel. Österreichs Nationalteamspieler zog sich am Wochenende beim 35:32-Sieg im Cup-Viertelfinale gegen Krems im Finish einen Bruch des kleinen Fingers an der Wurfhand zu und wurde am Tag nach dem Spiel operiert.

Entscheidung nach der Pause

Nach Seitenwechsel kam aber der Einbruch. Fast sechs Minuten gelang kein Tor. Die zweite Hälfte begann mit Paraden am Fließband des Berlin-Keepers Dejan Milosavljev, die seine Teamkollegen anzuspornen schien.Während die konsternierten und hektischen Wiener nur drei Tore in der ersten Viertelstunde der zweiten Hälfte erzielten, setzten sich die Füchse bis auf 31:18 (45.) ab und hatten die Partie eisern im Griff. Immerhin schafften es die Hausherren im Finish, den Rückstand noch in den einstelligen Bereich zu drücken - 27:35.